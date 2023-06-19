Ворог атакував Одещину «Калібрами»: подробиці від влади

Окупанти випустили по області чотири «Калібри»

Уночі 19 червня ворог атакував Одещину ракетами «Калібр» із Чорного моря. Сили протиповітряної оборони знищили всі чотири повітряні цілі. Про це повідомив голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

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«Одещина: нічна ракетна атака з акваторії Чорного моря. Військові підтверджують: усі чотири «Калібри» знищені. Дякуємо силам ППО», – написав посадовець.

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Нагадаємо, у ніч на 19 червня в Одесі було чутно вибухи під час повітряної тривоги. Над регіоном працювали сили протиповітряної оборони.

Крім того, цієї ночі вибухи лунали в Запоріжжі.

Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Миколаївській, Харківській та Луганській областях.