У Запоріжжі прогриміли вибухи

Повітряні сили попередили про пуски з тимчасово окупованої частини Запорізькій області

У ніч на 19 червня в Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомило «Суспільне».

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Повідомлення про вибухи надійшло від видання о 2:47.

Перед цим, о 2:39, Повітряні сили попередили про пуски з тимчасово окупованої частини Запорізькій області.

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«Увага! Пуски ракет з району тимчасово окупованого Токмака!», – попередили військові.

Згодом Повітряні сили закликали мешканців Запорізької області перебувати в укриттях через ракетну небезпеку.

Зазначимо, що станом на 3:14 у Запоріжжі та регіоні оголошено повітряну тривогу. Місцевим мешканцям слід залишатися в укриттях до відбою та дотримуватись інформаційної тиші.

Нагадаємо, у ніч на 19 червня в Одесі було чутно вибухи під час повітряної тривоги. Над регіоном працювали сили протиповітряної оборони.

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Раніше Повітряні сили попередили про загрозу ракетного удару у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях.

До слова, російські загарбники вивели в Чорне море підводний корабель, споряджений чотирма пусковими установками ракет «Калібр».