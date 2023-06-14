Атака російських ракет по Одесі: поліцейські показали перші кадри після влучання (відео)

Правоохоронці надавали постраждалим першу допомогу та проводили евакуацію людей

Патрульні поліцейські одними з перших прибули на місце влучання російської ракети в Одесі. Правоохоронці показали відео перших хвилин після обстрілу. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

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Правоохоронці надавали постраждалим першу допомогу та проводили евакуацію людей.

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«Чергова цинічна ракетна атака окупантів по цивільних обʼєктах та мирних людях. На жаль, є загиблі та поранені. Ми одними з перших прибули на місце події. Евакуйовували громадян з пошкодженого будинку, надавали необхідну допомогу постраждалим. На місці також працювали всі відповідні служби», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 червня, ворог спрямував на Одесу чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі.

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення. Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м.

Наразі рятувальники завершили пошукову операцію в Одесі. Також в ОК «Південь» повідомили про стан поранених та ціль ворога.