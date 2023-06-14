Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Атака російських ракет по Одесі: поліцейські показали перші кадри після влучання (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака російських ракет по Одесі: поліцейські показали перші кадри після влучання (відео)
Унаслідок влучання виникли пожежі
фото: пресслужба ДСНС

Правоохоронці надавали постраждалим першу допомогу та проводили евакуацію людей

Патрульні поліцейські одними з перших прибули на місце влучання російської ракети в Одесі. Правоохоронці показали відео перших хвилин після обстрілу. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

Правоохоронці надавали постраждалим першу допомогу та проводили евакуацію людей.

«Чергова цинічна ракетна атака окупантів по цивільних обʼєктах та мирних людях. На жаль, є загиблі та поранені. Ми одними з перших прибули на місце події. Евакуйовували громадян з пошкодженого будинку, надавали необхідну допомогу постраждалим. На місці також працювали всі відповідні служби», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 червня, ворог спрямував на Одесу чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі.

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення. Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м.

Наразі рятувальники завершили пошукову операцію в Одесі. Також в ОК «Південь» повідомили про стан поранених та ціль ворога.

Читайте також: Росія атакувала Одесу ракетами з іноземними комплектуючими: Банкова вказала на деталі
Теги: Одеса ракета війна обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни завдали ракетного удару по продуктовому магазину
Ракетний обстріл магазину в Умані: Міноборони показало відео влучання
9 червня, 16:47
«Велична культура виховує величні суспільства»
Про культуру і пальне
6 червня, 08:18
Електрика зобов'язали віддати борг за невдалий дзвінок повії
Росіянин заплатив повії, щоб уникнути мобілізації на війну
5 червня, 18:50
ЗСУ дають відсія ворогу на Лимано-Куп'янському напрямку
Росіяни активізувалися біля Лимана та Куп'янська: ЗСУ пояснили мету ворога
4 червня, 15:37
Кияни рятуються від російських ракет у київській підземці
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
На відео знято удар артилерії по будинку, в якому, як стверджують повстанці, ховалися військові мотострілецької роти ЗС РФ
Легіон «Свобода Росії» опублікував відеозведення операції у Бєлгородській області (відео)
26 травня, 17:31
У війні проти України Башкортостан несе одні з найбільших втрат
«Ви вмираєте за тисячі кілометрів невідомо за що». Резніков звернувся до башкирів
23 травня, 15:04
Дві збиті ракети впали на будівлі промислових підприємств
Атака по Одесі: ЗСУ розповіли, звідки била РФ та скільки ракет збито (фото)
18 травня, 11:33
радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк
Радник голови Офісу президента прогнозує для армії Росії катастрофічні події
15 травня, 01:09

Новини

Атака російських ракет по Одесі: поліцейські показали перші кадри після влучання (відео)
Атака російських ракет по Одесі: поліцейські показали перші кадри після влучання (відео)
Росія атакувала Одесу ракетами з іноземними комплектуючими: Банкова вказала на деталі
Росія атакувала Одесу ракетами з іноземними комплектуючими: Банкова вказала на деталі
Обстріл Одеси: ОК «Південь» повідомило про стан поранених та ціль ворога
Обстріл Одеси: ОК «Південь» повідомило про стан поранених та ціль ворога
Ракетний обстріл Одеси: російські окупанти влучили в McDonald's
Ракетний обстріл Одеси: російські окупанти влучили в McDonald's
Пошкоджені бізнес-центр та церква, загинули люди: завершено пошукову операцію в Одесі (фото)
Пошкоджені бізнес-центр та церква, загинули люди: завершено пошукову операцію в Одесі (фото)
Руїни та пожежі: рятувальники показали наслідки удару по Одесі (фото)
Руїни та пожежі: рятувальники показали наслідки удару по Одесі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Путін заявив, що ціль війни – надалі знищувати українців
23K
Тарас Чорновіл: Я не маю претензій до Аліни Михайлової
12K
Депутатка Київради Михайлова позловтішалася, що Чорновола кинули на смітник
11K
«Росія не винна в теракті на ГЕС». Путін відзначився новими цинічними заявами
8848
Урочище Вирва до та після підриву росіянами Каховській ГЕС (разючі фото)
8396
Приватбанк не слухає НБУ? Політик розповів, як хотів поміняти долари та потрапив у халепу

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Сьогодні, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Вчора, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
12 червня, 05:17

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту