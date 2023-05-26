Кількість постраждалих від ракетної атаки по Дніпру зросла до 30

Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, влучивши у поліклініку та ветеринарну клініку

Кількість постраждалих унаслідок ранкової ракетної атаки по Дніпру зросла до 30. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Вже 30 постраждалих, серед яких двоє дітей. З трьома людьми, які могли знаходитися тут, і досі немає зв’язку», – написав Лисак.

Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, влучивши у поліклініку та ветеринарну клініку.

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Нагадаємо, близько 11:00 російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру.

Крім того, внаслідок нічної масованої ракетної атаки у Дніпрі теж є пошкодження та виникли пожежі.