Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Закарпатті до ранку горів готель на курорті «Красія» (фото)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На Закарпатті до ранку горів готель на курорті «Красія» (фото)
Попри зусилля вогнеборців, стихія завдала величезних збитків
фото: ДСНС Закарпаття

Вогонь знищив готель площею понад 1000 квадратів

На Закарпатті рятувальники протягом усієї ночі ліквідовували масштабне займання на території відомого гірськолижного курорту «Красія». Пожежа охопила дерев’яні будівлі, перетворивши відпочинковий комплекс на суцільне згарище. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Закарпаття.

Повідомлення про займання у дерев’яній будівлі готелю в селі Вишка Ужгородського району надійшло до служби порятунку пізно ввечері 3 травня о 22:15. Через те, що споруди були зведені з дерева, полум’я поширювалося миттєво.

На Закарпатті до ранку горів готель на курорті «Красія» (фото) фото 1
фото: ДСНС України у Закарпатській області

До ліквідації пожежі залучили 29 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки. Роботи тривали всю ніч, о 05:30 ранку пожежу вдалося локалізувати, а о 09:05 ранку вогонь був повністю приборканий.

На Закарпатті до ранку горів готель на курорті «Красія» (фото) фото 2
фото: ДСНС України у Закарпатській області

Попри зусилля вогнеборців, стихія завдала величезних збитків. Сумарна площа пожежі склала 1175 кв. м.

На Закарпатті до ранку горів готель на курорті «Красія» (фото) фото 3
фото: ДСНС України у Закарпатській області

Знищено будівлю готелю площею 1050 кв. м та сусідню споруду на 125 кв. м. Врятовано поруч розташований триповерховий дерев’яний будинок. Рятувальникам вдалося стримати поширення вогню та не допустити його перекидання на сусідній корпус.

Гасіння ускладнювалося високим пожежним навантаженням (велика кількість сухого дерева) та особливостями гірської місцевості. На щастя, інформація про загиблих чи постраждалих наразі не надходила.

Нагадаємо, зранку 4 травня 2026 року російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харківській області. Під ворожим вогнем опинилося місто Мерефа. Внаслідок ворожого удару по Мерефі загинуло троє людей. 

Читайте також:

Теги: пожежа Закарпаття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За попередніми даними, пожежа сталася через несправність пічного опалення
На Вишгородщині через несправне пічне опалення у вогні загинула літня жінка
1 травня, 15:13
Рятувальники понад дві години ліквідовували займання
На Закарпатті пенсіонер втратив дачу через спалювання сухої трави
29 квiтня, 18:51
У Росії уражено Ярославський НПЗ
У Росії уражено Ярославський НПЗ
26 квiтня, 02:04
У Дніпрі після атаки БпЛА виникла пожежа
У Дніпрі після атаки БпЛА виникла пожежа
25 квiтня, 00:33
У Туапсе атаковано НПЗ
У Туапсе атаковано НПЗ
20 квiтня, 02:58
Вигівський пояснив, поліцейські їхали на побутову сварку, а вже по дорозі їм повідомили, що там стрілець
Побутовий конфлікт переріс у стрілянину: голова Нацполіції розкрив деталі теракту у Києві
19 квiтня, 17:58
У Дніпровському районі горить трансформатор, через що подекуди зникло світло
На Лівому березі Києва – перебої зі світлом, затримується електротранспорт
18 квiтня, 20:58
За інформацією Глави МВС, правопорушник не висував жодних вимог
Розстрілював людей упритул: стали відомі нові подробиці затримання терориста в Києві
18 квiтня, 19:54
Зарево поблизу НПЗ у Криму
У Феодосії пролунали вибухи: атаковано нафтобазу
8 квiтня, 01:58

Події в Україні

Через ворожі обстріли знеструмлено чотири області
Через ворожі обстріли знеструмлено чотири області
На Закарпатті до ранку горів готель на курорті «Красія» (фото)
На Закарпатті до ранку горів готель на курорті «Красія» (фото)
Ворог ударив по Мерефі: загинуло троє людей, є поранені
Ворог ударив по Мерефі: загинуло троє людей, є поранені
Маскувався під дідуся: СБУ затримала російського коригувальника у Запоріжжі
Маскувався під дідуся: СБУ затримала російського коригувальника у Запоріжжі
Ворог вдарив по Шостці – пошкоджено міськраду та дитячий садок (фото)
Ворог вдарив по Шостці – пошкоджено міськраду та дитячий садок (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2026 року

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua