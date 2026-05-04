На Закарпатті до ранку горів готель на курорті «Красія» (фото)

Вогонь знищив готель площею понад 1000 квадратів

На Закарпатті рятувальники протягом усієї ночі ліквідовували масштабне займання на території відомого гірськолижного курорту «Красія». Пожежа охопила дерев’яні будівлі, перетворивши відпочинковий комплекс на суцільне згарище. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Закарпаття.

Повідомлення про займання у дерев’яній будівлі готелю в селі Вишка Ужгородського району надійшло до служби порятунку пізно ввечері 3 травня о 22:15. Через те, що споруди були зведені з дерева, полум’я поширювалося миттєво.

фото: ДСНС України у Закарпатській області

До ліквідації пожежі залучили 29 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки. Роботи тривали всю ніч, о 05:30 ранку пожежу вдалося локалізувати, а о 09:05 ранку вогонь був повністю приборканий.

фото: ДСНС України у Закарпатській області

Попри зусилля вогнеборців, стихія завдала величезних збитків. Сумарна площа пожежі склала 1175 кв. м.

фото: ДСНС України у Закарпатській області

Знищено будівлю готелю площею 1050 кв. м та сусідню споруду на 125 кв. м. Врятовано поруч розташований триповерховий дерев’яний будинок. Рятувальникам вдалося стримати поширення вогню та не допустити його перекидання на сусідній корпус.

Гасіння ускладнювалося високим пожежним навантаженням (велика кількість сухого дерева) та особливостями гірської місцевості. На щастя, інформація про загиблих чи постраждалих наразі не надходила.

Нагадаємо, зранку 4 травня 2026 року російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харківській області. Під ворожим вогнем опинилося місто Мерефа. Внаслідок ворожого удару по Мерефі загинуло троє людей.