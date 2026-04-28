Головна Світ Політика
search button user button menu button

Яхта російського олігарха з оточення Путіна пройшла Ормузьку протоку попри блокаду

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Reuters

142-метрова супер'яхта Nord, яка належить найбагатшій людині Росії та соратнику Путіна Олексію Мордашову, безперешкодно пройшла через Ормузьку протоку. Судно подолало маршрут попри фактичне закриття протоки для приватного судноплавства через військове протистояння Сполучених Штатів Америки та Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та дані сервісів відстеження трафіку MarineTraffic та VesselFinder.

Повідомляється, що судно вартістю близько $500 млн пройшло протоку. Це стало можливим завдяки тому, що яхта рухалася територіальними водами Ірану. Офіційний Тегеран заявив, що зробив виняток для російських суден, дозволивши їм безпечний прохід без додаткових перевірок.

Після успішного прориву блокади яхта Nord взяла курс на столицю Оману – Маскат. За даними навігаційних систем, прибуття в порт очікується ввечері 28 квітня. Оман залишається однією з небагатьох країн регіону, яка продовжує приймати судна підсанкційних російських мільярдерів, не ризикуючи їхнім арештом.

Що відомо про яхту

Яхта російського олігарха з оточення Путіна пройшла Ормузьку протоку попри блокаду фото 1

Розкішна яхта Nord, пов'язана з російським мільярдером Олексієм Мордашовим. Щоправда, сам Олексій Мордашов, який має тісні зв'язки з Путіним, не вказаний як офіційний власник супер’яхти. Однак, записи Nord вказують на те, що у 2022 році судно було зареєстроване на фірму, що належить його дружині.

Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році яхта відпливла до Сейшельських островів, а потім до російського тихоокеанського порту Владивосток, щоб уникнути захоплення через санкції.

Яхта Nord є однією з найбільших у світі: вона має шість палуб, два вертолітних майданчики, кінотеатр та розкішну зону відпочинку.

Що відомо про власника яхти

фото з відкритих джерел

Олексій Мордашов – власник «Сєвєрсталі», якого Forbes називає одним із найбагатших людей Росії.

Відомо, що Мордашов перебуває під жорсткими санкціями Заходу через підтримку агресії РФ проти України. Його яхта Nord довгий час «переховувалася» в портах Сейшельських островів, Владивостока та Дубая, щоб уникнути арешту. 

За даними розслідувачів, структури Мордашова брали участь у фінансуванні проєктів, пов'язаних із Путіним, зокрема через банк «Росія», який називають «особистим банком» вищих посадових осіб РФ.

У 2023 році в рейтингу російських мільярдерів Forbes Мордашов посів п’яте місце. Його статки разом із сім’єю оцінили у $20,9 млрд. У міжнародному рейтингу Forbes Мордашов із сім’єю посів 79-ту позицію.

Зауважимо, цього тижня Іран провів переговори з РФ на високому рівні, оскільки його перемовини зі США про відкриття протоки тривають. Президент РФ Володимир Путін прийняв іранську делегацію у Санкт-Петербурзі, де міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі високо оцінив їхні «стратегічні відносини».

«Главком» писав, що прибуток однієї з найбільших металургійних компаній РФ за квартал скоротився у 370 разів. Начальник відділу по роботі з інвесторами компанії «Северсталь» пояснив, що «головна причина падіння виручки це криза на російському ринку».

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін спробував пояснити падіння російського ВВП на початку року погодними умовами та особливостями календаря. Проте реальний стан справ виглядає інакше: експерти констатують зростаючу ізоляцію російської економіки, яка дедалі глибше занурюється в системну кризу.

Теги: санкції Іран війна путін корабель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua