Яхта російського олігарха з оточення Путіна пройшла Ормузьку протоку попри блокаду

Яхта олігарха Мордашова за $500 млн пройшла крізь Ормузьку протоку

142-метрова супер'яхта Nord, яка належить найбагатшій людині Росії та соратнику Путіна Олексію Мордашову, безперешкодно пройшла через Ормузьку протоку. Судно подолало маршрут попри фактичне закриття протоки для приватного судноплавства через військове протистояння Сполучених Штатів Америки та Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та дані сервісів відстеження трафіку MarineTraffic та VesselFinder.

Повідомляється, що судно вартістю близько $500 млн пройшло протоку. Це стало можливим завдяки тому, що яхта рухалася територіальними водами Ірану. Офіційний Тегеран заявив, що зробив виняток для російських суден, дозволивши їм безпечний прохід без додаткових перевірок.

Після успішного прориву блокади яхта Nord взяла курс на столицю Оману – Маскат. За даними навігаційних систем, прибуття в порт очікується ввечері 28 квітня. Оман залишається однією з небагатьох країн регіону, яка продовжує приймати судна підсанкційних російських мільярдерів, не ризикуючи їхнім арештом.

Що відомо про яхту

Розкішна яхта Nord, пов'язана з російським мільярдером Олексієм Мордашовим. Щоправда, сам Олексій Мордашов, який має тісні зв'язки з Путіним, не вказаний як офіційний власник супер’яхти. Однак, записи Nord вказують на те, що у 2022 році судно було зареєстроване на фірму, що належить його дружині.

Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році яхта відпливла до Сейшельських островів, а потім до російського тихоокеанського порту Владивосток, щоб уникнути захоплення через санкції.

Яхта Nord є однією з найбільших у світі: вона має шість палуб, два вертолітних майданчики, кінотеатр та розкішну зону відпочинку.

Що відомо про власника яхти

Яхта належить бізнесмену з оточення Путіна Мордашову фото з відкритих джерел

Олексій Мордашов – власник «Сєвєрсталі», якого Forbes називає одним із найбагатших людей Росії.

Відомо, що Мордашов перебуває під жорсткими санкціями Заходу через підтримку агресії РФ проти України. Його яхта Nord довгий час «переховувалася» в портах Сейшельських островів, Владивостока та Дубая, щоб уникнути арешту.

За даними розслідувачів, структури Мордашова брали участь у фінансуванні проєктів, пов'язаних із Путіним, зокрема через банк «Росія», який називають «особистим банком» вищих посадових осіб РФ.

У 2023 році в рейтингу російських мільярдерів Forbes Мордашов посів п’яте місце. Його статки разом із сім’єю оцінили у $20,9 млрд. У міжнародному рейтингу Forbes Мордашов із сім’єю посів 79-ту позицію.

Зауважимо, цього тижня Іран провів переговори з РФ на високому рівні, оскільки його перемовини зі США про відкриття протоки тривають. Президент РФ Володимир Путін прийняв іранську делегацію у Санкт-Петербурзі, де міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі високо оцінив їхні «стратегічні відносини».

