Втрати ворога. Сили оборони досягли стратегічного перелому, що вплине на хід війни

Дрони ЗСУ за п’ять місяців знищили більше росіян, ніж РФ встигає мобілізувати

За останні п’ять місяців кількість ліквідованих окупантів перевищила темпи поповнення російського угруповання. Вирішальну роль у цьому відіграли безпілотні системи, які стали головним інструментом ураження живої сили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командувача СБС Роберта «Мадяра» Бровді.

У період із грудня 2025 року по квітень 2026-го Сили оборони уразили дронами 156 735 російських військових. Це створює стійкий «від’ємний баланс» для агресора, адже за той самий час Росія змогла залучити через мобілізацію та контракти лише 148,4 тис. осіб.

Динаміка втрат свідчить про те, що ворог не встигає компенсувати людський ресурс. Зокрема, у грудні було уражено понад 33 тисячі окупантів при аналогічному обсязі поповнення, а в січні втрати (29,5 тис.) суттєво перевищили кількість нових контрактників (20,2 тис.). У квітні ця тенденція закріпилася: при поповненні у 35,2 тис. осіб підтверджені втрати від дронів склали майже 34 тисячі.

Командувач зазначає, що реальні цифри можуть бути на 20% вищими, оскільки значна частина ударів під час контактних боїв не потрапляє на відео.

Облік втрат у підрозділах безпілотних систем ведеться з максимальною прискіпливістю через систему ситуаційної обізнаності Delta. Кожен випадок ураження проходить сувору верифікацію та підтверджується відеофіксацією.

Окрім дронів, значний внесок робить артилерія: за вказаний період відеоданими підтверджено ураження ще 4 651 одиниці живої сили ворога. Така точність даних дозволяє Генштабу реально оцінювати виснаження окупаційного контингенту.

Загалом за 11 місяців роботи безпілотні системи верифікували ураження понад 305,7 тис. цілей, з яких понад 90 тисяч – це саме жива сила. Наразі в Силах оборони діє жорстка внутрішня норма: щонайменше 30% усіх уражень мають припадати на живу силу противника.

За підсумками квітня цей показник було перевищено – підрозділи безпілотних систем забезпечили понад 31% усіх підтверджених уражень ворога. Це безпосередньо впливає на боєздатність окупаційних військ, які втрачають живу силу швидше, ніж встигають проводити мінімальну підготовку новобранців.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 148 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.