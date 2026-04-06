Вдома захисника чекала вагітна дружина. Згадаймо Віталія Федорука

Федорук став на захист Батьківщини у 2023 році

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віталія Федорука.

26 березня 2026 року на харківському напрямку загинув військовослужбовець Віталій Федорук, випускник факультету журналістики Львівського національного університету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Віталій Федорук народився 9 серпня 1998 року у селі Малечковичі Львівської області. Навчався у Малечківській філії – початковій школі Комунального закладу Солонківської сільської ради «Ліцей імені Героя України Миколи Паньківа» Львівської області, Наварійському ліцеї Пустомитівської міської ради Львівської області та Сокільницькому ліцеї імені Івана Яковича Франка Сокільницької сільської ради Львівської області. Згодом навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті журналістики.

Проходив строкову військову службу.

Зі слів рідних, Віталій захоплювався спортом, зокрема футболом. Вирізнявся спокоєм і світлою вдачею, був добрим, щирим і турботливим, комунікабельним і товариським, завжди приходив на допомогу та був опорою для своєї родини.

Віталій Федорук боронив Україну у складі 27-ї окремої Печерської бригади Національної гвардії України фото: Львівська міська рада

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на миколаївському, херсонському, донецькому та південно-слобожанському напрямках у складі 27-ї окремої Печерської бригади Національної гвардії України.

Поховали Віталія Федорука 2 квітня на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна).

У Віталія Федорука залишилися вагітна дружина, син, батьки, сестра, бабусі, теща та родина.

