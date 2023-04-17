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«Очікуємо ґрунтовних рішень»: Зеленський вказав, що найголовніше у новому «Рамштайні»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Очікуємо ґрунтовних рішень»: Зеленський вказав, що найголовніше у новому «Рамштайні»
фото скріншот відео

Глава держави вкотре закликав союзників не зволікати із потрібним озброєнням для ЗСУ

Україна розпочала підготовку до 11-ої зустрічі контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн» та очікує від союзників ґрунтовних рішень. Про це повідомив звернення президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Уже готуємось і до чергової зустрічі у форматі «Рамштайн». Провів підготовчі наради. І очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою. Доволі амбітним перспективам, які ми всіма силами наближаємо. Причому наближаємо не лише для себе – не лише для України, а й для всієї нашої антивоєнної коаліції. Агресора має програти», – сказав він.

Глава держави наголосив, що спільна відповідальність України та союзників – виграти більше часу для миру, тобто бути зараз максимально активними у забезпеченні зброєю та снарядами, щоб прискорити спільну перемогу.

«Дуже важливо це розуміти: щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується, щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності чи інших якісних характеристик – щоразу це означає, що українські воїни віддають своє життя, щоб був цей час… Час, який витрачається, щоб переконати і щоб усе ж таки відбулося постачання необхідної зброї», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, триває 418-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав 34 авіаційних удари, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед цивільного населення. Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зазнає чималих втрат та зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

Теги: росія обстріл Володимир Зеленський президент населення відео військова техніка

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