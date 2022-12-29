Влада повідомила, скільки ракет збито над столицею
Пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі
Сили протиповітряної оборони збили сьогодні над Києвом 16 ракет. Про це повідомляє КМВА.
«В повітряному просторі столиці було зафіксовано 16 ракет. Усі 16 знищені», – йдеться в повідомленні.
Уламками збитих ракет пошкоджено три приватні будинки та один автомобіль в Дарницькому районі.
Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському.
Відомо про трьох постраждалих. Їх ушпиталили.
Станом на 10 годину ранку повітряна тривога оголошена у всіх областях України, крім тимчасово окупованого Криму.
Банкова повідомила, що окупанти випустили понад 120 ракет.
До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.
Коментарі — 0