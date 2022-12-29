Влада повідомила, скільки ракет збито над столицею

Пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі

Сили протиповітряної оборони збили сьогодні над Києвом 16 ракет. Про це повідомляє КМВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«В повітряному просторі столиці було зафіксовано 16 ракет. Усі 16 знищені», – йдеться в повідомленні.

Уламками збитих ракет пошкоджено три приватні будинки та один автомобіль в Дарницькому районі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському.

Відомо про трьох постраждалих. Їх ушпиталили.

Станом на 10 годину ранку повітряна тривога оголошена у всіх областях України, крім тимчасово окупованого Криму.

Банкова повідомила, що окупанти випустили понад 120 ракет.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.