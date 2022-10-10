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Удар по Запоріжжю: в багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по Запоріжжю: в багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд (фото)
Російська ракета знищила житловий будинок
фото із соцмережі

У зруйнованій багатоповерхівці виникла пожежа

У результаті ракетного удару по Запоріжжю в одній із багатоповерхівок зруйновано цілий під’їзд. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Рашисти знову вдарили по житловій інфраструктурі міста. Знову зруйновано цілий під‘їзд.

В будинку виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби, які гасять вогонь», - розповів він.

Є постраждалі.

«Росія знову вбиває мирних сплячих запоріжців. Росія - країна-терорист», - додав Куртєв.

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Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтя Росія знову випустила близько десятка ракет по Запоріжжю. Також стало відомо, що рашисти зруйнували багатоповерхівку, є постраждалі.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч 9 жовтня обстріляли Запоріжжя.

Командування Повітряних сил Збройних сил повідомило, що атака була здійснена з керованих ракет Х-22 і Х-59. Загарбники випустили ракети з тимчасово окупованих Бердянська і Мелітополя. Більшість ракет влучила у приватні будинки та багатоповерхівки.

Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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Теги: Запоріжжя росія окупанти війна тероризм обстріл

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