Рашисти будують переправи біля Каховської ГЕС: оприлюднені супутникові знімки

Від початку місяця окупанти спробували відновити міст

Супутник Planet Labs зафіксував, як російські війська біля Каховської ГЕС у Херсонській області намагаються відбудувати переправи. Про це повідомляють «Схеми».

Супутник зробив знімки 2, 16 та 18 вересня. Від початку місяця окупанти збудували декілька невеликих переправ та спробували відновити міст, який був пошкоджений ударами ЗСУ.

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Раніше Генштаб повідомляв, що окупанти затопили у Дніпрі біля ГЕС 9 вагонів, аби забезпечити собі шлях відступу. На знімку від 16 вересня можна побачити те місце

Нагадаємо, раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що російські загарбники стягують техніку в район Каховської гідроелектростанції. Як повідомлялося. 24 серпня на Херсонщині Збройні сили України знову влучили в міст біля ГЕС.