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Рашисти мають намір засипати шлюз на Каховській ГЕС, – Хлань

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти мають намір засипати шлюз на Каховській ГЕС, – Хлань
Росія стягує техніку в район Каховської гідроелектростанції
фото ілюстративне

Орки навезли до Каховської ГЕС понад 100 одиниць техніки 

Російські загарбники стягують техніку в район Каховської гідроелектростанції. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«Херсонщина. Місцеві повідомляють, що орки навезли понад 100 одиниць техніки до Каховської ГЕС», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти збираються щебенем засипати шлюз.

«Інженерне рішення так собі, але нехай звозять – Himars напоготові», – додав Хлань.

Нагадаємо, сьогодні вісім крилатих ракет ворога поцілили по Кривому Рогу. Окупанти цілили у гідротехнічні споруди. Місто залишилось без води та зв’язку.

До слова, триває 203-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступальних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог здійснює вогневе ураження позицій наших підрозділів вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачене положення, переміщує свої війська та веде повітряну розвідку.

Теги: депутат окупанти Херсонщина війна

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