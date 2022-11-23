Найменшій – п’ять. Поліція Києва повідомила про стан постраждалих дітей

У постраждалих внаслідок ракетної атаки дітей легкі тілесні ушкодженні

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Київ постраждали шестеро дітей. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Київської області.

«35 потерпілих, з них четверо людей загинуло під час влучання ракети на Вишгородщині. Такі маємо останні дані щодо ворожих обстрілів. Найгірше – серед постраждалих шестеро дітей, найменшій дівчинці п'ять років», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у малечі легкі тілесні ушкодження, але можуть залишитися важкі психологічні травми.

Крім того, вибухом пошкоджено чотири будинки.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.