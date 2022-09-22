Рашисти масовано атакували Миколаїв: багато руйнувань (фото, відео)

Окупанти обстріляли порт та театр, а також намагалися влучити в нафтобазу та адмінбудівлю

Російські загарбники випустили по Миколаєву дев’ять ракет С-300. Частина з них прилетіла на територію морського торговельного порту. Є пошкодження. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Дев'ять спроб росіян знищити мирне населення, об'єкти критичної інфраструктури. Намагалися влучити в адмінбудівлю, нафтобазу», – йдеться в повідомленні.

Дрони-камікадзе та ракети окупанти направляли на об'єкти критичної інфраструктури. Пошкодили газогін та об'єкти живлення. Ведуться роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів.

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Також від російських ракет постраждав і театр російської драми. Обстріляли також область. Служби максимально працюють над усуненням пошкоджень.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти масовано обстріляли Запоріжжя. Під завалами залишаються люди. Також відомо про загиблих.

До слова, триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.