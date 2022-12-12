Рашисти можуть здатися в полон квадрокоптеру: відеоінструкція від ЗСУ

Окупантам у чітко визначений час та у певному місці потрібно встановити візуальний контакт із квадрокоптером

Збройні сили України поділилися спеціально інструкцією, яку можуть використовувати російські військові, які бажають зберегти життя. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Повідомляється, що для збереження життя окупантам, які прийшли на українську землю, потрібно звернутися до проекту «Хочу жити» для верифікації та отримання координат відправної точки.

У чітко визначений час та у певному місці потрібно встановити візуальний контакт із квадрокоптером. Після цього дрон вкаже окупанту безпечний вектор руху.

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«Отримавши верифікацію, вирушайте на місце в точно вказаний час. Слід пам'ятати, що точність та своєчасність прибуття – критично важлива, враховуючи час польоту квадрокоптера. По можливості додатково повідомте ЗСУ про прибуття на місце. Побачивши в зоні видимості квадрокоптер, необхідно встановити з ним візуальний контакт. Підніми руки в сторони та вгору, повідомляючи таким чином про готовність виконувати подальші команди», – повідомляють українські військові.

Нагадаємо, триває 292 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України. Протягом доби окупанти завдали шість ракетних ударів, чотири з яких – по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню міста Херсон.