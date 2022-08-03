Окупанти примусово вивозять мешканців Харківщини до таборів у Росії

Рашисти залякують людей начебто обстрілами з боку української армії

Бойовики так званої «Луганської народної республіки» примусово вивозять жителів Козачої Лопані Харківської області до наметових таборів Бєлгородської області Росії. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) за інформацією ЗМІ щодо насильницького вивезення людей з тимчасово захопленого смт Козача Лопань на територію РФ», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що прокуратура внесла відомості до ЄРДР, ґрунтуючись на інформації ЗМІ. Повідомляється, що військові так званої «ЛНР» примусово вивозять людей до РФ, маніпулюючи та залякуючи їх начебто обстрілами з боку української армії.

Наразі всі дані перевіряються, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 24 липня повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну до Росії було незаконно вивезено понад 2,8 млн осіб. З них 448 тисяч дітей.

Зазначимо, що спецслужби Російської Федерації використовували смартфон-ігри для вербування українських дітей.

Також відомо, що росіяни планують використати батьків дітей, яких депортували до Росії із Маріуполя для дезінформаційної атаки. Батьків змушують записувати відео, де вони будуть «свідчити», що їх з дітьми розлучили бійці «Азову» та «військові націоналісти».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія тримає у таборах понад 95 тисяч депортованих маріупольців.