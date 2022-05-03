Рашисти обстріляли селище у Запорізькій області: є загиблі

Пошкоджень зазнали 12 будинків

Російській окупаційні війська продовжують знищувати житлові будинки у селищах та містах Запорізької області. 3 травня окупанти здійснили артобстріл селища Залізничне Гуляйпільського району. Про це повідомляється на сайті Запорізької ОВА.

Російські загарбники розтрощили місцевий шкільний заклад. Ракетним обстрілом пошкоджено будівлю приміщення, дах та вікна. Окрім того, також пошкоджень зазнали 12 будинків. Внаслідок обстрілів від отриманих осколкових поранень загинуло двоє людей.

«Російські загарбники розтрощили місцевий шкільний заклад. Ракетним обстрілом пошкоджено будівлю приміщення, дах та вікна. Окрім того, також пошкоджень зазнали 12 будинків. Внаслідок обстрілів від отриманих осколкових поранень загинуло двоє людей», – повідомив речник ОВА Іван Арєф‘єв.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

До слова, рашисти розбомбили потужний елеватор у Рубіжному.