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Рашисти обстріляли село на Харківщині, є загиблі. Поранені діти 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти обстріляли село на Харківщині, є загиблі. Поранені діти 
Поранені четверо дітей і п'ятеро дорослих 
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Окупанти здійснили черговий теракт на Харківщині 

Сьогодні, 20 вересня, окупанти обстріляли село Грушівка на Харківщині. Загинуло двоє людей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 
 
Ще дев'ятеро цивільних отримали поранення. У тому числі четверо дітей. У поранених середній стан. 
  
«Поранені госпіталізовані до медустанов, медики оцінюють їхній стан як середній», – повідомив Синєгубов. 

Раніше стало відомо, що бойовики з «Л/ДНР» були змушені втікати пішки з Харківської області під натиском ЗСУ. Хоча окупаційне командування заявляло про вивезення загарбників з їхніх позицій.

Також на Харківщині знайдено командний пункт ворога з арсеналом зброї та техніки (фото).

Нагадаємо, триває 209-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.

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Теги: окупанти теракт Харківщина поранення

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