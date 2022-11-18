Рашисти обстріляли Запоріжжя, у місті пролунали вибухи

Окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста

У Запоріжжі близько 22.30 у п’ятницю прогриміли вибухи. Моніторингові канали повідомляють, що атакують із Токмака і Чернігівки комплексами С-300.

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Цікаво, що повітряна тривога була оголошена вже після обстрілів. Мешканці деяких районів міста повідомляють про пожежу.

Інформацію щодо обстрілу Запоріжжя підтвердив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він повідомив, що рашисти вдарили по об'єкту промислової інфраструктури міста.

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Раніше повідомлялось, що ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі.

Нагадаємо, триває 268 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби ворог завдав п’ять ракетних ударів та здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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