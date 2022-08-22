Рашисти обстріляли Запорізьку ТЕС в Енергодарі

ТЕС окупанти обстріляли з міномета

Сьогодні рашисти обстріляли Запорізьку ТЕС, що розташована в тимчасово окупованому Енергодарі. Наразі перевіряється інформація про загибель однієї людини та поранення ще кількох мешканців. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

«Окупанти традиційно звинуватили в цьому ЗСУ. Але обставини події викликають великі запитання. Судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автівки з рівними отворами від куль, машина була обстріляна практично впритул. Вірогідно, з автомату. Чи дійсно є факт загибелі людини, зараз з’ясовуємо», – розповів він.

За словами мера, ТЕС окупанти обстріляли з міномета. «На відновлення водопостачання знадобиться час. Попередньо, ремонтні роботи триватимуть до ранку», – додав Орлов.

Як раніше повідомлялося, російські загарбники у тимчасово окупованому Енергодарі захопили відділення Василівського відділу державної установи «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб».