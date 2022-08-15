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Рашисти захопили в Енергодарі держустанову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти захопили в Енергодарі держустанову
Загарбники продовжують чинити тиск на працівників захоплених в Енергодарі підприємств
фото ілюстративне

Працівники лабцентру відмовились від співпраці з окупантами

Російські загарбники у тимчасово окупованому Енергодарі захопили відділення Василівського відділу державної установи «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб». Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

«Окупанти продовжують захоплювати в Енергодарі об’єкти та підприємства, встановлювати там свої порядки і чинити тиск на працівників. Сьогодні стало відомо, що військові рф захопили Енергодарське відділення «ВП Василівський відділ «ДУ Запорізький ОЦ КПХ МОЗ» (лабораторний центр)», – йдеться в повідомленні.

Штат центру – 33 особи. Працівники відмовилися від співпраці з окупантами і з завтрашнього дня на роботу не виходитимуть.

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (серез Крим) та відключення її від української.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

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Теги: Україна росія війна в Україні війна окупанти Енергодар

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