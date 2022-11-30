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Рашисти видаляють знищені в Маріуполі будинки на картах

Альона Боженко
glavcom.ua
Рашисти видаляють знищені в Маріуполі будинки на картах
У Маріуполі росіяни видаляють знищені будинки на картах
фото: ГУР

У Маріуполі мешканці понад 50 тисяч квартир вже залишилися без даху над головою перед зимою

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що російські загарбники почали видаляти на картах «Яндекс» будинки, які вони зносять в окупованому Маріуполі. Про це він повідомив у Facebook.

«Російські військові знищили будинок в Маріуполі на вулиці Азовстальській, 33. Нині його знесли. На карті «Google» ще є, а в «Яндексі» та в реальності – його видалили, він перестав існувати», – написав Лубінець.

Також він зазначив, що окупанти планують знести близько тисячі будинків, які їм не вдалося знищити під час облоги. Це робиться з метою приховати наслідки бомбардувань українського міста.

«Вони зносять будинки в історичній частині міста, тим самим перетворюючи історію Маріуполя на непотріб, який згодом викинуть», – додав Лубінець.

Рашисти видаляють знищені в Маріуполі будинки на картах фото 1
Рашисти видаляють знищені в Маріуполі будинки на картах фото 2

Омбудсмен зазначив, що мешканці понад 50 тисяч квартир вже залишилися без даху над головою перед зимою. Від росіян вони отримують лише обіцянки.

За його словами, спричинена росіянами гуманітарна катастрофа у місті свідчить про одне – Росія не несе собою нічого доброго, вона не рятує, а вбиває, не прийшла, щоб покращити життя, а щоб відібрати його.

«Маріуполь – місто, де РФ порушила всі норми гуманітарного права. І навіть стирання будинків з карт не допоможе винним уникнути покарання за скоєне», – зазначив омбудсмен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово захопленому Маріуполі росіяни почали зносити будинки в історичному центрі міста.

Також 7 листопада Петро Андрющенко писав, що окупанти зводять лінію оборони довкола Маріуполя. Крім того, РФ перекидає війська з Херсонщини до Маріуполя (карта).

Теги: Маріуполь росія окупанти Google Яндекс будинок місто росіяни

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