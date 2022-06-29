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    Бізнес

    МАГАТЕ знову втратило зв’язок із Запорізькою АЕС

    Запорізька АЕС з березня під контролем російських окупантів - МАГАТЕ знову втратило зв’язок із Запорізькою АЕС
    Запорізька АЕС з березня під контролем російських окупантів

    МАГАТЕ хоче перевірити Запорізьку АЕС

    До Міжнародного агентства з атомної енергії перестали надходити дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на Запорізькій атомній електростанції, що з березня захоплена російськими окупантами. Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

    «МАГАТЕ знову втратило віддалений зв’язок зі своїми системами спостереження за гарантіями, встановленими на Запорізькій атомній електростанції. Це підкреслює необхідність найближчого приходу МАГАТЕ на об’єкт», – йдеться у повідомленні агентства.

    Як повідомлялося, 10 червня був відновлений зв'язок між серверами Запорізької АЕС із контролю за ядерним матеріалом та МАГАТЕ.

    Нагадаємо, російські окупанти захопили Запорізьку АЕС 4 березня.

    Загарбницька армія перетворила окуповану Запорізьку атомну електростанцію на військову базу.

    Окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС залишати Енергодар.

    Також повідомлялося, що російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Уздовж периметра окупанти вирили окопи.

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    Теги: росія окупанти війна АЕС Україна окупація #stoprussia
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    МАГАТЕ знову втратило зв’язок із Запорізькою АЕС