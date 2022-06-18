Рашисти скаржаться на обстріли та несправну техніку (аудіоперехоплення)

«Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде»

У перехопленій розмові двоє росіян обговорюють ситуацію на передовій. Один з них розповідає, що вночі потрапив під сильний обстріл з боку ЗСУ. Скаржиться на нестачу людей. Аудіо оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«У нас тут троє людей чергує цілий день. Нікому ані поспати. Якби було так, що тут одні, там інші. А так виходить ці втрьох всю ніч чергують, а там вчотирьох. Зранку вийшли, як почали по нас пиз… (стріляти) з АГС (автоматичний станковий гранатомет). Спочатку раз в поле лягло, потім ближче-ближче. «Транзити» якісь катались. Вони не тільки нас, вони ще когось там обх… (обстріляли)».

Співрозмовник, в свою чергу, розповідає що поблизу з ними стоїть танковий підрозділ, який також потрапив під обстріл: «Один двохсотий, один трьохсотий. Йо… (поцілили) вночі. ДРГ зайшло. Нам показали все. Все розказали. Нічого путнього немає. Щоб взяти і приїхати. Всюди хлам. Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде».

Раніше повідомлялося, що російські командири-офіцери складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще.

Також російські військові сивіють від страхуі в кожній бабусі бачать коригувальника. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, які оприлюднила Служба безпеки України. Також рашисти на Харківському напрямку бунтують і відмовляються воювати.