  1. Головна
  2. Світ
  3. Соціум
  4. У Росії загадково зник літак із пасажирами
рус
    Соціум

    У Росії загадково зник літак із пасажирами

    Літак Ан-2 пропав із радарів у вівторок, 21 червня - У Росії загадково зник літак із пасажирами
    Літак Ан-2 пропав із радарів у вівторок, 21 червня
    фото: bbc.com

    Літак перевозив вантаж ТОВ «Техсервіс»

    У Якутії (Росія) сьогодні, 21 червня, зник літак Ан-2, на борту якого перебувало троє пасажирів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Літак Ан-2 пропав із радарів у вівторок, 21 червня. За даними МНС, на його борту знаходяться два члени екіпажу та один пасажир, також повітряне судно перевозить тонну вантажу.

    Ан-2 у призначений час не приземлився на майданчику Вертикальний. Він слідував за маршрутом Вус Хатин-Вертикальний- Вус Хатин.

    У літака Ан-2, який зник з радарів, не спрацювали аварійні маяки. «Аварійні маяки не спрацювали, через що невідоме передбачуване місцезнаходження літака», - заявив співрозмовник ЗМІ.

    Літак перевозив тонну вантажу, що належить ТОВ «Техсервіс». Пошуки Ан-2 продовжуються. До пошуку повітряного судна залучено літак Ан-26 та вертоліт Мі-8.

    Нагадаємо, 17 червня у Бєлгородській області РФ впав літак. За попередньою інформацією, літак упав близько восьмої ранку в районі села Нова Слобідка.

    До слова, українські військові оприлюднили відео з пілотом збитого російського Су-25, який встиг катапультуватися.

    Теги: росія окупанти війна літак Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Росії загадково зник літак із пасажирами