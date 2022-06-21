У Росії загадково зник літак із пасажирами

Літак перевозив вантаж ТОВ «Техсервіс»

У Якутії (Росія) сьогодні, 21 червня, зник літак Ан-2, на борту якого перебувало троє пасажирів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Літак Ан-2 пропав із радарів у вівторок, 21 червня. За даними МНС, на його борту знаходяться два члени екіпажу та один пасажир, також повітряне судно перевозить тонну вантажу.

Ан-2 у призначений час не приземлився на майданчику Вертикальний. Він слідував за маршрутом Вус Хатин-Вертикальний- Вус Хатин.

У літака Ан-2, який зник з радарів, не спрацювали аварійні маяки. «Аварійні маяки не спрацювали, через що невідоме передбачуване місцезнаходження літака», - заявив співрозмовник ЗМІ.

Літак перевозив тонну вантажу, що належить ТОВ «Техсервіс». Пошуки Ан-2 продовжуються. До пошуку повітряного судна залучено літак Ан-26 та вертоліт Мі-8.

Нагадаємо, 17 червня у Бєлгородській області РФ впав літак. За попередньою інформацією, літак упав близько восьмої ранку в районі села Нова Слобідка.

До слова, українські військові оприлюднили відео з пілотом збитого російського Су-25, який встиг катапультуватися.