Рашисти вдарили ракетами по Кіровоградщині

Одну ракету збито на Кіровоградщині силами протиповітряної оборони

Російські загарбники під час повітряної тривоги обстріляли ракетами Кіровоградську область. Про це повідомив голова місцевої ОВА Андрій Райкович.

«На території Петрівської громади зафіксовано прильоти ворожих ракет. Агресор намагається варварськи нищити інфраструктурні об’єкти. Прошу не ігнорувати сирени», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що одну ракету збито силами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що окупанти сьогодні вже двічі вдарили ракетами по Кривому Рогу. Також по місту рашисти вдарили ракетами вчора.

До слова, триває 204-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.