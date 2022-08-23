Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти «привітали» Харків із Днем міста. Перші деталі ранкового обстрілу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти «привітали» Харків із Днем міста. Перші деталі ранкового обстрілу
Від початку війни Харків зазнав значних руйнувань внаслідок обстрілів
фото з відкритих джерел

Ворожий снаряд влучив у приватний будинок

Вранці 23 серпня російські загарбницькі війська обстріляли Київський район Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Ранок дня міста розпочався з обстрілу Київського району. Потрапляння до приватного будинку, без потерпілих», – написав він у Telegram.

Як повідомлялося, у Харкові вранці прогриміли вибухи, в місті та області оголошено повітряну тривогу. 

Близько 6:30 у місті та області почали лунати сирени.

Соцмережі повідомляють, що перед тривогою у Харкові пролунало три вибухи.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові День міста. Терехов емоційно привітав харків'ян зі святом.

Як повідомлялося, Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня прогриміли вибухи.

Згодом стало відомо, що окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт у Київському районі Харкова.

Читайте також: 

Теги: Харків окупанти війна обстріл Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Харківщині змінили тривалість комендантської години
На Харківщині влада ввела нові обмеження до Дня Незалежності
20 серпня, 22:53
Рашисти вночі ракетами обстріляли Харків
Окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Є руйнування
Вчора, 05:54
На одному із заводів Харкова пожежа
У Харкові прогриміли вибухи: на одному із заводів пожежа (відео)
Сьогодні, 06:56

Події в Україні

Бійці ЗСУ вже ліквідували понад 45 500 окупантів, – Генштаб
Бійці ЗСУ вже ліквідували понад 45 500 окупантів, – Генштаб
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 23 серпня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 23 серпня
Луганщина: окупанти під час «мобілізації» рвуть паспорти призовників
Луганщина: окупанти під час «мобілізації» рвуть паспорти призовників
Сили ППО збили ракету над Миколаївщиною
Сили ППО збили ракету над Миколаївщиною
Окупанти «привітали» Харків із Днем міста. Перші деталі ранкового обстрілу
Окупанти «привітали» Харків із Днем міста. Перші деталі ранкового обстрілу
Рашисти вночі накрили «Ураганами» Дніпропетровщину: є загиблі (фото)
Рашисти вночі накрили «Ураганами» Дніпропетровщину: є загиблі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Данілов пояснив, навіщо президент забрав у Корбана паспорт
81K
Колаборанти отримують смішні вироки. Чому суд такий добрий?
68K
Президентське подружжя вразило образами під час спільного виходу (фото)
60K
Феєричне влучання: Хлань повідомив деталі удару по Антонівському мосту
50K
Пропагандист Соловйов нарешті визнав, ким він є насправді (відео)
45K
Окупанти оскаженіли від акції в українському супермаркеті

Новини

Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:16
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
Вчора, 21:12
США готуються закупити дрони Switchblade для України
Вчора, 20:33
«Український слід» у загибелі Дугіної. ФСБ осоромилося зі звинуваченнями
Вчора, 18:55
Сестра полоненого «азовця» Тавра дала оцінку Червоному Хресту  
Вчора, 15:00
Окупанти частково просунулися на Миколаївщині і гатять на усіх напрямках Донеччини
Вчора, 07:11

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту