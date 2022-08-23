Окупанти «привітали» Харків із Днем міста. Перші деталі ранкового обстрілу

Від початку війни Харків зазнав значних руйнувань внаслідок обстрілів

Ворожий снаряд влучив у приватний будинок

Вранці 23 серпня російські загарбницькі війська обстріляли Київський район Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Ранок дня міста розпочався з обстрілу Київського району. Потрапляння до приватного будинку, без потерпілих», – написав він у Telegram.

Як повідомлялося, у Харкові вранці прогриміли вибухи, в місті та області оголошено повітряну тривогу.

Близько 6:30 у місті та області почали лунати сирени.

Соцмережі повідомляють, що перед тривогою у Харкові пролунало три вибухи.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові День міста. Терехов емоційно привітав харків'ян зі святом.

Як повідомлялося, Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня прогриміли вибухи.

Згодом стало відомо, що окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт у Київському районі Харкова.