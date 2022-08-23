Окупанти «привітали» Харків із Днем міста. Перші деталі ранкового обстрілу
Ворожий снаряд влучив у приватний будинок
Вранці 23 серпня російські загарбницькі війська обстріляли Київський район Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Ранок дня міста розпочався з обстрілу Київського району. Потрапляння до приватного будинку, без потерпілих», – написав він у Telegram.
Як повідомлялося, у Харкові вранці прогриміли вибухи, в місті та області оголошено повітряну тривогу.
Близько 6:30 у місті та області почали лунати сирени.
Соцмережі повідомляють, що перед тривогою у Харкові пролунало три вибухи.
Нагадаємо, сьогодні у Харкові День міста. Терехов емоційно привітав харків'ян зі святом.
Як повідомлялося, Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня прогриміли вибухи.
Згодом стало відомо, що окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт у Київському районі Харкова.
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