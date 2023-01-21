Рашисти вгатили по Вовчанську: серед поранених є дитина

У результаті обстрілу загинула 60-річна жінка

Російські окупанти продовжують терор мирного населення Харківщини у прикордонних населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Найбільше від обстрілів постраждало м. Вовчанськ Чугуївського району.

Зранку 21 січня ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Загинула 60-річна жінка. «Поранення зазнали та госпіталізовані жінка 45 років та 7-річна дівчинка», – повідомив Синєгубов.

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Крім того, 20 січня у Вовчанську зазнав поранення 71-річний чоловік. Госпіталізований у середньому стані.

Крім того, у с. Ківшарівка Куп'янського району вчора був поранений 27-річний чоловік. Його стан середній.

Нагадаємо, триває 332-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав сім ракетних (три з яких по містах Краматорськ і Гуляйполе) та 15 авіаційних ударів. Також здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.