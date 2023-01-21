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Рашисти вгатили по Вовчанську: серед поранених є дитина

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рашисти вгатили по Вовчанську: серед поранених є дитина
Ворожий снаряд влучив у приватний будинок
фото ілюстративне

У результаті обстрілу загинула 60-річна жінка

Російські окупанти продовжують терор мирного населення Харківщини у прикордонних населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Найбільше від обстрілів постраждало м. Вовчанськ Чугуївського району.

Зранку 21 січня ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Загинула 60-річна жінка. «Поранення зазнали та госпіталізовані жінка 45 років та 7-річна дівчинка», – повідомив Синєгубов.

Крім того, 20 січня у Вовчанську зазнав поранення 71-річний чоловік. Госпіталізований у середньому стані.

Крім того, у с. Ківшарівка Куп'янського району вчора був поранений 27-річний чоловік. Його стан середній.

Нагадаємо, триває 332-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав сім ракетних (три з яких по містах Краматорськ і Гуляйполе) та 15 авіаційних ударів. Також здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Теги: Харківщина війна окупанти обстріл

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