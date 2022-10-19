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Рашисти відтермінували початок опалювального сезону у Запорізькій області

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти відтермінували початок опалювального сезону у Запорізькій області
Жителі регіону вже не реагують на обіцянки рашистів
фото з відкритих джерел

Чергова вигадана причина затримки початку опалювального сезону – стан труб газопостачання

Російські загарбники відтермінували початок опалювального сезону на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це в Телеграмі повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Укрінформ.

«Доки мелітопольці мерзнуть, а в дитячих садках і школах температура нижче норми, обидва офіси гауляйтера Балицького обігрівають украденими мінікотельнями. Жителі регіону вже не реагують на обіцянки рашистів розпочати опалювальний сезон вчасно», – написав мер.

За його словами, чергова вигадана причина затримки початку опалювального сезону – стан труб газопостачання.

«Так бердянські колаборанти виправдовують відсутність навіть приблизної дати пуску блакитного палива», – додав Федоров.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомляв, що окупанти тримають у заручниках на блокпосту чотири тисячі людей, які хочуть виїхати до Запоріжжя. В автівках на холоді та без нормальної їжі залишаються тисячі людей, які хочуть виїхати з окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей. Однаке змушені у відчаї вертатися додому.

Разом з тим у єдиному населеному пункті, через який можна виїхати з тимчасово захоплених територій України до Запоріжжя, – Василівці, загарбники будують «державний кордон».

Як повідомлялося, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг відповісти, у яких межах країна-терористка анексувала тимчасово окуповану територію Херсонської та Запорізької областей.

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