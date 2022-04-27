Рашисти випробовують на українцях зброю, яка перебуває в стадії розробки – Міноборони

Україна фіксує кожен злочин ворога

Російські військові використовують проти наших громадян заборонену зброю. Водночас в Україні уже встигли зафіксувати застосування ворогом декілька різновидів такого озброєння. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За словами Маляр, Росія робила те саме в інших регіонах світу, де брала участь в бойових діях. Водночас зазначила, що зараз справді спостерігають дуже великий перелік всього, що росіяни застосовують в Україні.

«Росіяни випробовують на українцях зброю, яка перебуває в стадії розробки. Або ж вже завершена, але ще не пройшла перевірок», – заявила Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що Україна фіксує кожен злочин ворога. Крім того, добиватиметься належної міжнародної реакції.

«Ми готові чекати певний час, розуміючи, що міжнародні процедури надзвичайно тривалі. Утім, ключове, що ми можемо зробити в цій ситуації – це вигнати ворога з нашої землі», – підсумувала Маляр.

Як раніше повідомлялося, Сполучені Штати звинувачують Росію у використанні касетних бомб проти цивільного населення в Україні і вбачають у Москви намір використати інші види забороненої міжнародними договорами зброї.