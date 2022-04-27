Росія висилає норвезьких дипломатів
Посол Норвегії в Москві Рюне Ресаланд був викликаний в МЗС, де йому вручили ноту про оголошення на основі взаємності «persona non grata»
Росія оголосила персонами нон грата трьох співробітників Посольства Норвегії в Москві. Про це повідомляє сайт МЗС Росії.
Посол Норвегії в Москві Рюне Ресаланд був викликаний в МЗС, де йому вручили ноту про оголошення на основі взаємності «persona non grata» трьох норвезьких дипломатів. Також було висловлено протест у зв'язку з попередньою висилкою з Норвегії співробітників посольства РФ в Норвегії та засуджено «надання норвезькою владою військової допомоги київському режиму».
До слова, посольство Нідерландів у Москві припинило видавати візи росіянам. Таке рішення ухвалили через нестачу дипломатів. Як повідомлялося, 26 квітня Росія оголосила персонами нон грата трьох співробітників Посольства Швеції у Москві.
Також міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон грата 40 співробітників дипломатичних установ Німеччини. Дипломатів висилають з РФ у відповідь на аналогічне рішення Берліна.
Нагадаємо, 4 квітня Федеральний уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів. Йдеться про 40 співробітників дипломатичного персоналу посольства, які, як вважається, працюють на російські спецслужби. Раніше повідомлялося, Німеччина виявила у російському посольстві близько 100 шпигунів.
Тим часом Хорватія висилає 24 співробітника посольства Росії.