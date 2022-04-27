Росія висилає норвезьких дипломатів

Посол Норвегії в Москві Рюне Ресаланд був викликаний в МЗС, де йому вручили ноту про оголошення на основі взаємності «persona non grata»

Росія оголосила персонами нон грата трьох співробітників Посольства Норвегії в Москві. Про це повідомляє сайт МЗС Росії.

Посол Норвегії в Москві Рюне Ресаланд був викликаний в МЗС, де йому вручили ноту про оголошення на основі взаємності «persona non grata» трьох норвезьких дипломатів. Також було висловлено протест у зв'язку з попередньою висилкою з Норвегії співробітників посольства РФ в Норвегії та засуджено «надання норвезькою владою військової допомоги київському режиму».

До слова, посольство Нідерландів у Москві припинило видавати візи росіянам. Таке рішення ухвалили через нестачу дипломатів. Як повідомлялося, 26 квітня Росія оголосила персонами нон грата трьох співробітників Посольства Швеції у Москві.