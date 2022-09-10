Рашисти з «Ураганів» обстріляли Зеленодольськ

Загарбники в День міста атакували промислове підприємство

Зеленодольськ страждає від обстрілів найбільше

Сьогодні, 10 вересня, російські загарбники обстріляли місто Зеленодольськ у Дніпропетровській області. Рашисти атакували область із РСЗВ «Ураган». Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук в Telegram.

За його словами, загарбники в День міста атакували промислове підприємство. Обійшлося без руйнувань і постраждалих.

«Опівдні окупанти «привітали» ще одне місто-іменинник на Дніпропетровщині – Зеленодольськ. Замість феєрверків – «Урагани», замість побажань – обстріл промислового підприємства», – йдеться у повідомленні.

«Зеленодольськ – місто в Криворізькому районі, яке страждає від обстрілів найбільше. Воно мужньо витримує удари і протистоїть ворогу», – підкреслив Лукашук.

Як повідомлялося, у ніч на 10 вересня російські окупанти атакували одразу три райони Дніпропетровської області: Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський. На Дніпровський район рашисти скерували дві крилаті ракети. Нікопольський район окупанти накрили вогнем двічі. По Нікополю та Марганецькій громаді гатила ворожа важка артилерія. Людей не зачепило.

Нагадаємо, уночі 10 вересня надійшла інформація про вибухи у Дніпрі.

Згодом стало відомо, що сили протиповітряної оборони української армії 10 вересня збили російську ракету в районі Дніпра.