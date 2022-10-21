Засудити РФ за окупацію Білорусі. У Раді з'явився проєкт постанови

Україна може визнати Білорусь окупованою країною

У парламенті зареєстрований проєкт постанови про визнання Білорусі тимчасово окупованою РФ територією. Народні депутати зареєстрували проєкт Постанови про Заяву Верховної Ради України про засудження окупації Російською Федерацією території Республіки Білорусь. Про це повідомляється на офіційному порталі парламенту.

Ініціатори законопроєкту народні депутати: Олег Дунда, Марія Мезенцева, Георгій Мазурашу, Наталія Піпа, Юлія Клименко, Віталій Безгін, Олексій Гончаренко.

До слова, Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції» ніби-то через загрозу від сусідніх держав. Також повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин.

Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України записали звернення до громадян та військових Білорусі із закликом не виконувати накази керівництва про вступ до війни проти України.

Раніше колишній офіцер Збройних сил США, військовий експерт Гаррі Табах вважає, що Україні варто бути готовою до можливого наступу з боку Білорусі. Водночас, він переконаний, що Білорусь навряд чи змінить щось у цій війні.