Головна Країна Політика
search button user button menu button

Засудити РФ за окупацію Білорусі. У Раді з'явився проєкт постанови

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Засудити РФ за окупацію Білорусі. У Раді з'явився проєкт постанови

Україна може визнати Білорусь окупованою країною

У парламенті зареєстрований проєкт постанови про визнання Білорусі тимчасово окупованою РФ територією. Народні депутати зареєстрували проєкт Постанови про Заяву Верховної Ради України про засудження окупації Російською Федерацією території Республіки Білорусь. Про це повідомляється на офіційному порталі парламенту.

Ініціатори законопроєкту народні депутати: Олег Дунда, Марія Мезенцева, Георгій Мазурашу, Наталія Піпа, Юлія Клименко, Віталій Безгін, Олексій Гончаренко.

До слова, Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції» ніби-то через загрозу від сусідніх держав. Також повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин.

Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України записали звернення до громадян та військових Білорусі із закликом не виконувати накази керівництва про вступ до війни проти України. 

Раніше колишній офіцер Збройних сил США, військовий експерт Гаррі Табах вважає, що Україні варто бути готовою до можливого наступу з боку Білорусі. Водночас, він переконаний, що Білорусь навряд чи змінить щось у цій війні.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада путін президент Білорусь

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До складу групи увійшли 19 депутатів 
Молдова підтримуватиме білоруську опозицію: деталі 
Вчора, 20:59
Олександр Лукашенко відвідав полігон у Брестській області
Лукашенко оглянув дрони білоруського виробництва: чи застосують їх проти України
Сьогодні, 14:25

Політика

Засудити РФ за окупацію Білорусі. У Раді з'явився проєкт постанови
Засудити РФ за окупацію Білорусі. У Раді з'явився проєкт постанови
ЄС обіцяє Україні потужну фінансову допомогу
ЄС обіцяє Україні потужну фінансову допомогу
ЗСУ повідомили, які іранські безпілотники можуть становити небезпеку для України
ЗСУ повідомили, які іранські безпілотники можуть становити небезпеку для України
Мін’юст хоче заборонити партію Медведчука
Мін’юст хоче заборонити партію Медведчука
Іран рекомендує своїм громадянам виїхати з України
Іран рекомендує своїм громадянам виїхати з України
Передача ППО і санкції проти РФ: Зеленський зустрівся з представниками Конгресу США
Передача ППО і санкції проти РФ: Зеленський зустрівся з представниками Конгресу США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
«Технічно» замінив: Митрополит Онуфрій відреагував на скандал з єпископом-колаборантом
50K
«Як справи у Бахмуті?» Маск поставив на місце соратника Путіна після жарту про Трасс
49K
Чіплявся за солдата. Путін спантеличив поведінкою на полігоні
47K
У чиїх руках доля Путіна. Європейський експерт склав прогноз для диктатора
32K
Підрив Каховської ГЕС. Путін готується повторити злочин Сталіна?
17K
«Аж вікна затремтіли»: жителі Херсона повідомляють про вибухи на Антонівському мосту (відео)

Новини

Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Сьогодні, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Вчора, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Вчора, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Вчора, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
19 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту