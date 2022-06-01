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    Події в Україні

    Рашисти просто зараз обстрілюють Миколаїв з артилерії

    Мер закликає миколаївців триматись подалі від вікон - Рашисти просто зараз обстрілюють Миколаїв з артилерії
    Мер закликає миколаївців триматись подалі від вікон
    фото з відкритих джерел

    У Миколаєві лунають вибухи

    Російські війська продовжують обстрілювати українські міста. Просто зараз під артилерійський обстріл потрапив Миколаїв. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич в Telegram.

    «Миколаїв! Артилерійський обстріл! У місті лунають вибухи! Прошу всіх бути максимально обережними! Тримайтесь подалі від вікон», – написав Мер.

    Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що повертатися до Миколаєва поки що ще зарано. Ситуація в Миколаєві контрольована, але досі небезпечна через постійні обстріли.

    Нагадаємо, що російські війська зранку 30 травня обстріляли Миколаїв. Переважно у будинках вибило вікна та пошкодило покрівлі. Також є ушкодження зовнішніх стін.

    Наразі Миколаїв та більшість території області перебувають під контролем України. Росіяни регулярно обстрілюють Миколаївщину. Наприклад, зранку 29 травня окупанти обстріляли Миколаїв. Тоді загинула одна людина та ще двоє зазнали поранень. А у ніч проти 30 травня обстріляли Новий Буг: пошкодили магазин, аптеку та житлові будинки. Постраждали двоє людей.

    Як напередодні заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, рапотовий прорив окупантів до Миколаєва наразі неможливий.

    Раніше повідомлялося, що окупанти на Миколаївщині вбралися у форму ЗСУ і атакували наших захисників.


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти просто зараз обстрілюють Миколаїв з артилерії