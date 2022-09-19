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ЗСУ над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник
фото з відкритих джерел

У Кам’янському працювала система ППО

Сили української Протиповітряної оборони збили російський безпілотний літальний апарат над Дніпропетровською областю. Про це повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов.

«У Кам’янському без надзвичайних подій. Попередньо: працювала система ППО. Наші військові збили у небі ворожий безпілотний літальний апарат», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні вночі під прицілом російських зазгарбників знову опинився Нікопольський район Дніпропетровщини. Зазначається, що росіяни тричі ударили з важкої артилерії та «Градів» по Нікопольській та Марганецькій громадах. Випустили понад 40 снарядів. Попередньо, люди не постраждали. У Марганецькій громаді обстріли залишили без світла понад 2 500 родин. Енергетики уже працюють.

Нагадаємо, триває 208-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки. 

Теги: ЗСУ військові Дніпропетровщина ворог

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