Рашисти зруйнували за добу на Донеччині 12 будинків: є загиблі (фото)

Рашисти били ракетами ЗРК С-300, «Градами», «Ураганами» та артилерією

Російські загарбники продовжують знищувати мирне населення на Донеччині. Упродовж доби зафіксовано 17 обстрілів, внаслідок яких є загиблі та поранені. Про це повідомляє Нацполіція області.

«Армія РФ вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Мар’їнка, Красногорівка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, селах Карлівка, Георгіївка, Уманське, Максимільянівка, Парасковіївка», – йдеться в повідомленні.

Рашисти били ракетами ЗРК С-300, РЗСВ «Град», «Ураган», артилерією. Зруйновано та пошкоджено 18 цивільних об’єктів, 12 з них – житлові будинки.

Сьогодні близько 4-ї ранку ворог завдав ракетні удари по півночі Донеччини. У Краматорську пошкоджено лікарню, в Костянтинівці – приватний будинок. У Слов’янську руйнувань зазнали школа, отоларингічна лікарня, будівля Станції юних техніків та багатоповерхівка. На місці працюють поліцейські та рятувальники, які розчищають завали будинку.

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Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.