Резніков заявив про загрозу нового наступу окупантів навесні

Росіяни, ймовірно, не наважаться на повторне вторгнення з Білорусі

Україні потрібен час для перегрупування та переозброєння

Навесні Україні слід готуватися до нового наступу росіян з районів, які вона вже окупувала на півдні і сході. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю BBC News.

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«Весна – найкращий період для того, щоб оновити рух для всіх сторін… Ми розуміємо, що вони будуть готові почати і, звичайно, ми повинні бути готові почати», – сказав Резніков.

Проте очільник оборонного відомства не думає, що росіяни готують повторне вторгнення з Білорусі. Адже рух з півночі «займе багато часу, і вони не мають ресурсів».

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Міністр зазначив, що Україні потрібен час для перегрупування та переозброєння. Поки вона чекає на постачання західної зброї. Проте аін впевнений, що Україна отримає танки, бойові літаки або реактивні літаки, а також зброю дальнього радіусу дії для ураження цілей за 300 км.

Раніше Генштаб спрогнозував, чи вдасться РФ сформувати нові дивізії для масштабного наступу.

Також влада оцінила загрозу нового наступу на Київ.

До слова, Буданов анонсував великий контрнаступ України.

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