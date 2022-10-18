РФ атакує Запоріжжя: у місті чути серію вибухів

Росія продовжує тероризувати Запоріжжя

У Запорізькій області чути серію вибухів, повітряна тривога в області розпочалась ще в 02:39. Телеграм-канали повідомляють про обстріл міста російськими окупантами.

Офіційного підтвердження обстрілів міста поки немає. Карта повітряних тривог України станом на 05:29 виглядає так:

Раніше повідомлялось про нічні обстріли Миколаєва.

До відома, триває 237 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.