Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області 23 жовтня упродовж доби діятимуть графіки відключення світла

Сьогодні, 23 жовтня, у Дніпропетровській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла на Дніпропетровщині

1.1 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;

1.2 черга – без світла з 19:30 до 23:00;

2.1 черга – без світла з 09:00 до 12:30;

2.2 черга – без світла з 09:00 до 12:00 та з 19:30 до 23:00;

3.1 черга – без світла з 12:30 до 16:00;

3.2 черга – без світла з 12:30 до 16:00;

4.1 черга – живлення буде увесь день;

4.2 черга – без світла з 12:30 до 16:00;

5.1 черга – без світла з 07:00 до 09:00;

5.2 черга – без світла з 16:00 до 19:30;

6.1 черга – без світла з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;

6.2 черга – без світла з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30.

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Для побутових споживачів – графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг одночасно. Для промислових споживачів – графіки обмеження потужності.