Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Дніпропетровщині
У Дніпропетровській області 23 жовтня упродовж доби діятимуть графіки відключення світла
Сьогодні, 23 жовтня, у Дніпропетровській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
Графіки відключень світла на Дніпропетровщині
- 1.1 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;
- 1.2 черга – без світла з 19:30 до 23:00;
- 2.1 черга – без світла з 09:00 до 12:30;
- 2.2 черга – без світла з 09:00 до 12:00 та з 19:30 до 23:00;
- 3.1 черга – без світла з 12:30 до 16:00;
- 3.2 черга – без світла з 12:30 до 16:00;
- 4.1 черга – живлення буде увесь день;
- 4.2 черга – без світла з 12:30 до 16:00;
- 5.1 черга – без світла з 07:00 до 09:00;
- 5.2 черга – без світла з 16:00 до 19:30;
- 6.1 черга – без світла з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
- 6.2 черга – без світла з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30.
Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Для побутових споживачів – графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг одночасно. Для промислових споживачів – графіки обмеження потужності.
