Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Дніпропетровщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Дніпропетровщині
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

У Дніпропетровській області 23 жовтня упродовж доби діятимуть графіки відключення світла

Сьогодні, 23 жовтня, у Дніпропетровській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла на Дніпропетровщині

  • 1.1 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;
  • 1.2 черга – без світла з 19:30 до 23:00;
  • 2.1 черга – без світла з 09:00 до 12:30;
  • 2.2 черга – без світла з 09:00 до 12:00 та з 19:30 до 23:00;
  • 3.1 черга – без світла з 12:30 до 16:00;
  • 3.2 черга – без світла з 12:30 до 16:00;
  • 4.1 черга – живлення буде увесь день;
  • 4.2 черга – без світла з 12:30 до 16:00;
  • 5.1 черга – без світла з 07:00 до 09:00;
  • 5.2 черга – без світла з 16:00 до 19:30;
  • 6.1 черга – без світла з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 6.2 черга – без світла з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30.
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Дніпропетровщині фото 1
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Дніпропетровщині фото 2

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Для побутових споживачів – графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг одночасно. Для промислових споживачів – графіки обмеження потужності.

Читайте також:

Теги: електроенергія Дніпропетровщина відключення відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У місті блекаут після обстрілу
У Білгороді після вибухів немає світла та води
5 жовтня, 22:36
Дрони атакують Одесу
Росіяни атакують Одесу дронами: під ударом енергетична інфраструктура
11 жовтня, 01:29
Кадри удару по шахті на Дніпропетровщині
Обстріл РФ шахти на Дніпропетровщині: всіх гірників дістали з-під землі
19 жовтня, 22:42
Відключення світла на Київщині 22 жовтня 2025. ДТЕК оновив графіки
Відключення світла на Київщині 22 жовтня 2025. ДТЕК оновив графіки
Вчора, 15:21
Установка забезпечить потреби лікарні в воді навіть під час відключеннь світла після ворожих обстрілів
Ізраїль передав систему очистки води Київській обласній лікарні
6 жовтня, 13:55
Без газу залишається будинок на бульварі Лесі України, пошкоджений внаслідок обстрілу.
Обстріл Києва: що відомо про ситуацію зі світлом на водою
10 жовтня, 14:06
Зеленський прокоментував захист ТЕЦ-5, ТЕЦ-6
Удар по енергетиці столиці. Президент передав «привіт» Кличку
10 жовтня, 21:50
«Росіяни не гребують атакувати бригади ремонтників, енергетиків, які намагаються якомога швидше заживити споживачів», – наголосила міністерка
Міненерго зробило заяву про ситуацію в енергосистемі України
12 жовтня, 21:29
В одній з областей скасовано екстрені відключення світла (оновлено)
В одній з областей скасовано екстрені відключення світла (оновлено)
13 жовтня, 13:00

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА
Через удар по залізниці на Сумщині затримуються деякі потяги: перелік
Через удар по залізниці на Сумщині затримуються деякі потяги: перелік
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Дніпропетровщині
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Дніпропетровщині
Окупанти вдарили по рятувальниках на Харківщині: є загиблий та поранені
Окупанти вдарили по рятувальниках на Харківщині: є загиблий та поранені
Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2025 року
Втрати ворога станом на 23 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 23 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua