Російські війська захопили село на Дніпропетровщині – DeepState

Росіяни мали успіх на Дніпропетровщині

Офіційного підтвердження інформації щодо окупації Тернового наразі немає

Російські окупаційні війська захопили населений пункт Тернове, розташований у Дніпропетровській області. Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState, передає «Главком».

За даними DeepState, окупанти також просунулися поблизу населеного пункту Шандриголового на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, в Україні триває 1328-й день повномасштабної війни

Противник завдав 73 авіаційні удари, скинув 134 керовані авіабомби, залучив для ураження 1 924 дрони-камікадзе та здійснив 3 249 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.