Російські війська захопили село на Дніпропетровщині – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росіяни мали успіх на Дніпропетровщині
фото з відкритих джерел

Офіційного підтвердження інформації щодо окупації Тернового наразі немає

Російські окупаційні війська захопили населений пункт Тернове, розташований у Дніпропетровській області. Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState, передає «Главком».

За даними DeepState, окупанти також просунулися поблизу населеного пункту Шандриголового на Дніпропетровщині.

Офіційного підтвердження інформації щодо окупації Тернового наразі немає.

Нагадаємо, в Україні триває 1328-й день повномасштабної війни

Противник завдав 73 авіаційні удари, скинув 134 керовані авіабомби, залучив для ураження 1 924 дрони-камікадзе та здійснив 3 249 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

окупанти Дніпропетровщина

