РФ атакувала енергооб’єкти. «Укренерго» закликали до ощадливого споживання світла

Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських дронових ударів – на ранок є нові знеструмлення на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Одещині та Запоріжжі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу», – наголошує компанія.

«Укренерго» наголошує, що активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії.

«Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00», – додається в заяві.

Нагадаємо, 29 квітня 2026 року в Україні застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.