РФ атакувала енергооб’єкти. «Укренерго» закликали до ощадливого споживання світла
«Укренерго» наголошує, що активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій
Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських дронових ударів – на ранок є нові знеструмлення на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Одещині та Запоріжжі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».
«Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу», – наголошує компанія.
«Укренерго» наголошує, що активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії.
«Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00», – додається в заяві.
Нагадаємо, 29 квітня 2026 року в Україні застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується.
До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.
