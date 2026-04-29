Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ атакувала енергооб’єкти. «Укренерго» закликали до ощадливого споживання світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ атакувала енергооб’єкти. «Укренерго» закликали до ощадливого споживання світла
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу
фото з відкритих джерел

«Укренерго» наголошує, що активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій

Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських дронових ударів – на ранок є нові знеструмлення на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Одещині та Запоріжжі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу», – наголошує компанія.

«Укренерго» наголошує, що активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії.

«Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00», – додається в заяві.

Нагадаємо, 29 квітня 2026 року в Україні застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Теги: відключення світла Укренерго енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

РФ атакувала енергооб’єкти. «Укренерго» закликали до ощадливого споживання світла
РФ атакувала енергооб’єкти. «Укренерго» закликали до ощадливого споживання світла
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua