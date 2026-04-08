Росіяни вдарили по об'єкту енергетики на Одещині

Російська терористична армія атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Ввечері внаслідок удару безпілотника пошкоджено об’єкт енергетики. За попередньою інформацією, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Усі відповідні служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків удару.

До слова, уранці 6 квітня ворог здійснив чергову атаку на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок удару місто Славутич тоді залишилося без електропостачання, що зачепило близько 21 тисячі мешканців.

Також у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили атаку на Чернігівську область. Під ударом опинився Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу було пошкоджено енергооб'єкт.

Як повідомлялося, через масовані обстріли російськими окупантами столичні ТЕЦ мають суттєві пошкодження. ТЕЦ-6 пошкоджена на 80%. Про те, в якому стані київські ТЕЦ, розповів голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов. Також заступник Кличка Валентин Мондриївський переконаний, що альтернативи відновлення ТЕЦ для Києва немає.