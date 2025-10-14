РФ атакувала гуманітарну місію на Херсонщині

Херсонська ОВА: Зранку у Білозерській громаді окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН

У вівторок, 14 жовтня, російська терористична армія атакувала на Херсонщині гуманітарну місію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.



«Зранку у Білозерській громаді окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН. Чотири білі автівки з маркуванням — не військова техніка, а машини, які везли допомогу людям», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, один транспортний засіб – згорів, інший – серйозно пошкоджений, дві вантажівки змогли вирватися з-під ударів. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

На Кіровоградщині пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури на території Долинської та Новопразької громад. Виникли пожежі на кількох локаціях. Попередньо – без жертв.