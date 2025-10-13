Сили оборони відкинули окупантів поблизу кількох населених пунктів Донеччини

Армія РФ просунулася у Кучеровому Яру та поблизу Шахового

Українські захисники відкинули росіян поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

Однак російська терористична армія просунулася у Кучеровому Яру та поблизу Шахового.

мапа: DeepState

До слова, Сили оборони України досягли успіху на Запорізькому напрямку: підрозділи 24-го Окремого штурмового батальйону (ОШБ) «Айдар» спільно з 33-м Окремим штурмовим полком (ОШП) звільнили населений пункт Малі Щербаки.

Раніше Сили оборони опублікували кадри успішних штурмових дій бійців 141-ї окремої механізованої бригади в селі Січневе на Дніпропетровщині. Результатом операції стали значні втрати ворога.