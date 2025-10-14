РФ вдарила по об’єкту критичної інфраструктури на Кіровоградщині (фото)

Внаслідок атаки без світла залишилися п'ять населених пунктів

Уночі Росія атакувала Кіровоградщину. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури на території Долинської та Новопразької громад. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що виникли пожежі на кількох локаціях. Попередньо – без жертв.

Є пошкодження будівель, без світла залишилися п'ять населених пунктів.

Наразі усі пожежі ліквідовано. До ліквідації наслідків обстрілу було залучено 34 рятувальники та сім одиниць техніки ДСНС Кіровоградщини, а також місцева пожежна команда однієї з громад.

До слова, Харків атакували російські терористи. Вони здійснили обстріл міста трьома керованими авіабомбами. Одна з бомб влучила в господарську споруду поблизу лікарні, що призвело до руйнувань в медзакладі. Вибухи пошкодили вікна та двері в корпусах лікарні, де на той момент перебувало понад сотня пацієнтів.