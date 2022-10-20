Які теракти може готувати Росія проти власного населення: дані розвідки

Спецслужби РФ планують звинуватити у терактах Україну

Військкомати на території РФ розповсюджують «пам’ятки» для місцевих жителів, в яких звинувачують українські спецслужби в плануванні та проведенні терористичних актів проти мирного населення. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Росія стверджує, що начебто «диверсанти» викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі.

«Ця «страшилка» – дзеркальне відображення реальних дій рашистів на тимчасово окупованих територіях України. Після звільнення там справді масово залишались різноманітні заміновані предмети, побутові прилади і дитячі іграшки, які призводили до каліцтв і навіть смертей мирного населення», – зазначили в Міноборони України.

Імовірно, російські спецслужби таким чином готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України.

Нагадаємо, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.