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РФ має лише шість таких: ЗСУ вперше пошкодили унікальний ворожий комплекс ППО

Надія Карбунар
glavcom.ua
РФ має лише шість таких: ЗСУ вперше пошкодили унікальний ворожий комплекс ППО
Росіяни за два роки змогли зробити лише шість пускових установок «Вітязь»
фото з відкритих джерел

Техніку пошкодила протитанкова міна

Військові Збройних сил України вперше пошкодили унікальну техніку окупантів – новий російський зенітний ракетний комплекс середньої дальності нового покоління ППО 50Р6А С-350 «Вітязь». Про це розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

Як зазначив експерт, новітній комплекс ППО росіян був пошкоджений внаслідок наїзду на протитанкову міну ТМ-62.

РФ має лише шість таких: ЗСУ вперше пошкодили унікальний ворожий комплекс ППО фото 1

«Цей комплекс середнього радіусу дії російський ВПК народжував від 2007 по 2020 роки, маючи напрацювання ще з часів СРСР, коли замислилися над заміною ЗРК-Бук. А коли народили, за два роки змогли зробити лише шість пускових установок. Тобто, на сьогоднішній день це дуже рідкісна машина. Її поява в зоні бойових дій (БД) в Україні не говорить не про те, що їх випробовують у реальних БД, це не танк, для таких випробувань достатньо поставити установку у Білгородській області. А говорить про те, що загалом лінійки середнього радіусу дії окупаційних військ у зоні БД починає критично не вистачати», – пояснює Коваленко.

Раніше повідомлялося, що українські хакери атакували ІТ-компанію, що працювала на російську «оборонку».

Вказана компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проектуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.

Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних.

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