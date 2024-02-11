РФ має лише шість таких: ЗСУ вперше пошкодили унікальний ворожий комплекс ППО

Росіяни за два роки змогли зробити лише шість пускових установок «Вітязь»

Техніку пошкодила протитанкова міна

Військові Збройних сил України вперше пошкодили унікальну техніку окупантів – новий російський зенітний ракетний комплекс середньої дальності нового покоління ППО 50Р6А С-350 «Вітязь». Про це розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

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Як зазначив експерт, новітній комплекс ППО росіян був пошкоджений внаслідок наїзду на протитанкову міну ТМ-62.

«Цей комплекс середнього радіусу дії російський ВПК народжував від 2007 по 2020 роки, маючи напрацювання ще з часів СРСР, коли замислилися над заміною ЗРК-Бук. А коли народили, за два роки змогли зробити лише шість пускових установок. Тобто, на сьогоднішній день це дуже рідкісна машина. Її поява в зоні бойових дій (БД) в Україні не говорить не про те, що їх випробовують у реальних БД, це не танк, для таких випробувань достатньо поставити установку у Білгородській області. А говорить про те, що загалом лінійки середнього радіусу дії окупаційних військ у зоні БД починає критично не вистачати», – пояснює Коваленко.

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Раніше повідомлялося, що українські хакери атакували ІТ-компанію, що працювала на російську «оборонку».

Вказана компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проектуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.

Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних.