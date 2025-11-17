Одещина: російські безпілотники атакували цивільні судна

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждала одна людина

Уночі Російська Федерація завдала ударів безпілотниками по портовій інфраструктурі Одещини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Зазначається, унаслідок атаки пошкоджено портове обладнання та кілька цивільних суден, що перебували біля причалів. Крім того, в одному з портів перебої з електропостачання – фахівці вже працюють над його відновленням.

Наслідки ворожої атаки фото: Telegram/Олег Кіпер

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, займання, що виникли, оперативно ліквідували рятувальники. Відомо про одного постраждалого.

Нагадаємо, уночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 13 осіб зазнали поранень.

Також російські терористи масовано атакували безпілотниками Одеську область. Під основний удар потрапив Ізмаїл.

До слова, уночі російські загарбники вдарили безпілотниками по Юріївській громаді Павлоградського району. Унаслідок атаки пошкоджене транспортне підприємство. Крім того, окупанти атакували Нікопольщину – райцентр, Марганецьку і Покровську громади. По них поцілив FPV-дронами та артилерією.