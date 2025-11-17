Головна Одеса Новини
Одещина: російські безпілотники атакували цивільні судна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Одещина: російські безпілотники атакували цивільні судна
Російські терористи масовано атакували безпілотниками Одеську область
фото: Telegram/Олег Кіпер

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждала одна людина

Уночі Російська Федерація завдала ударів безпілотниками по портовій інфраструктурі Одещини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Зазначається, унаслідок атаки пошкоджено портове обладнання та кілька цивільних суден, що перебували біля причалів. Крім того, в одному з портів перебої з електропостачання – фахівці вже працюють над його відновленням.

Одещина: російські безпілотники атакували цивільні судна фото 1
Одещина: російські безпілотники атакували цивільні судна фото 2
Наслідки ворожої атаки
Наслідки ворожої атаки
фото: Telegram/Олег Кіпер

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, займання, що виникли, оперативно ліквідували рятувальники. Відомо про одного постраждалого.

Нагадаємо, уночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 13 осіб зазнали поранень.

Також російські терористи масовано атакували безпілотниками Одеську область. Під основний удар потрапив Ізмаїл.

До слова, уночі російські загарбники вдарили безпілотниками по Юріївській громаді Павлоградського району. Унаслідок атаки пошкоджене транспортне підприємство. Крім того, окупанти атакували Нікопольщину – райцентр, Марганецьку і Покровську громади. По них поцілив FPV-дронами та артилерією.

Одещина: російські безпілотники атакували цивільні судна
Атака на Одещину: пошкоджено об'єкти та сонячну електростанцію
Уряд виділив 100 млн грн Одесі на критичні потреби
Дружина одеського податківця хизується люксовими Bentley і Range Rover
РФ атакувала критичну інфраструктуру на Одещині
Росія вдарила по Одещині безпілотниками
Дружина одеського податківця хизується люксовими Bentley і Range Rover
Дружина одеського податківця хизується люксовими Bentley і Range Rover
РФ атакувала критичну інфраструктуру на Одещині
РФ атакувала критичну інфраструктуру на Одещині
Росія вдарила по Одещині безпілотниками
Росія вдарила по Одещині безпілотниками

