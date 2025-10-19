РФ масовано атакувала шахту на Дніпропетровщині: під землею перебували 192 гірники

Це вже четверта масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці

Росіяни вчергове вдарили по українській енергетиці саме напередодні старту опалювального сезону

Російські війська масовано обстріляли шахту ДТЕК у Дніпропетровській області. Як інформує «Главком», про це йдеться у повідомленні компанії.

Під час атаки під землею перебували 192 співробітники шахти. Зараз триває евакуація їх на поверхню.

Це вже четверта масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

У ДТЕК наголосили, що росіяни вчергове вдарили по українській енергетиці саме напередодні старту опалювального сезону.

Також російські війська атакували енергооб’єкт у Корюківському районі Чернігівської області. Через це без світла залишилися приблизно 55 тисяч абонентів. Енергетики розпочнуть відновлення, щойно дозволить безпекова ситуація, повідомили в «Чернігівобленерго».

Раніше Міністерство енергетики України оприлюднило роз’яснення щодо причин запровадження обмежень електроенергії для споживачів, а також пояснило різницю між типами відключень та фактори, через які можуть не дотримуватися оголошені графіки.

Нагадаємо, Уряд ухвалив низку термінових рішень для прискореного захисту та відновлення критичної інфраструктури.